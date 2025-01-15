Чем вызван массовый сбой интернета?

«Питерец.ру» отмечает, что вчера произошел всероссийский сбой в интернете. Многие люди не могли расплатиться в магазинах и пользоваться различными сервисами, но доступ быстро восстановили.

Эксперты считают, что проблемы были связаны с новыми настройками техсредств противодействия угрозам. И, когда произвели откатку к прежним параметрам, все заработало. Случившееся показывает, что в любой момент интернет может быть отключен по всей стране.

При этом в Роскомнадзоре не называют конкретную причину сбоя. Там сообщают, что проблемы были вызваны кратковременным нарушением связности сети. Эта расплывчатая формулировка не понятна обычным людям. Что же именно произошло, неспециалистам неизвестно.