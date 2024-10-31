В Т-Банке был сбой

«Питерец.ру» сообщает, что прошедшей ночью многие жители СПб и области жаловались на сбои в работе Т-Банка (бывший «Тинькофф»). Клиенты не могли зайти в приложение, причем неполадки также наблюдалась на сайте и в сервисе Т-Инвестиции.

Всего о сбое сообщили более 2 тыс. клиентов этой компании. Работу банковских сервисов восстановили, и сейчас каких-либо сложностей с доступом не возникает. Так что аудитория Т-банка может без проблем продолжить пользоваться этими приложениями и веб-ресурсами.

Напоминаем, что в 2024 году банк «Тинькофф» сменил название на Т-банк. Руководство компании решило провести ребрендинг, чтобы отойти от имени основателя. Это логично, ведь Олег Тинькофф давно отошел от дел и не имеет какого-либо отношения к данной организации.