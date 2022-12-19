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Питерец.ру » Общество » Неубранный снег и наледь на дорогах в Петербурге стали причиной более двух тысяч ДТП

Неубранный снег и наледь на дорогах в Петербурге стали причиной более двух тысяч ДТП

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Неубранный снег и наледь на дорогах в Петербурге стали причиной более двух тысяч ДТП

Неудовлетворительная работа коммунальных служб по уборке снега и наледи с дорог Северной столицы привела к резкому росту числа дорожно-транспортных происшествий.

Согласно последним данным Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 947 ДТП произошло в период с 16 по 18 декабря. В 18 случаях есть пострадавшие: 20 человек получили ранения разной степени тяжести, 1 погиб. За неделю с 12 по 18 декабря зарегистрировали уже более 2607 случаев ДТП. Всего пострадали 45 человек, среди которых 1 ребенок. Еще 2 человека скончались.

К резкому росту числа дорожно-транспортных происшествий привело ухудшение погодных условий и неэффективная работа коммунальщиков, убирающих снег и наледь. С наступлением зимы и приходом снегопадов в СМИ неоднократно писали об острой нехватке спецтехники.

Напомним, что осенью чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов отчитывались о закупках снегоуборочных машин. Однако наступление зимы для городских служб вновь оказалось неожиданным.

Политолог Владимир Соловейчик, комментируя ситуацию с качеством уборки дорог к Петербурге, назвал ее тревожной. Эксперт считает, что именно неэффективная работа коммунальных служб и чиновников стала причиной резкого числа ДТП и пострадавших от гололеда.

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