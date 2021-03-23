Активно плавят снег

«Питерец.ру» сообщает, что в минувшие выходные в снегоприемные и снегоплавильные пункты было отправлено более 12 тыс. кубометров снега. Это довольно внушительные цифры. Больше всего снега привезли в пункт на ул. Мебельной. Другим лидерами здесь являются пункты на Октябрьской набережной и ул. Взлетной, которые тоже борются за лидерство в этой сфере.

Такая ситуация с утилизацией снега обусловлена большим количеством осадков на прошлой неделе. По имеющимся данным, за этот период в Петербурге выпало 12 см снега. Естественно, что в городе нужно было утилизировать огромное количество снега.

Всего с начала зимы в пункты Северной столицы было вывезено примерно 1,4 млн. кубометров снега. Сезон получился достаточно богатым на осадки.