В СПб возникли проблемы с оплатой проезда по ЕКП

«Питерец.ру» сообщает, что вчера жители СПб столкнулись с неприятной ситуацией, связанной с некорректным списанием средств за проезд. Эти проблемы возникли при оплате по Единой карте петербуржца (ЕКП), что вызвало недовольство у пассажиров и привлекло внимание местных властей.

В городском комитете по транспорту заявили, что причиной сбоя стало некорректное функционирование оборудования. В результате техпроблем у некоторых пользователей были списаны излишние средства за проезд.

Власти СПб заверили, что некорректно списанные деньги будут возвращены, причем это произойдет автоматически. Также представители Смольного принесли извинения перед пассажирами за доставленные неудобства и выразили надежду, что подобные инциденты больше не повторятся.