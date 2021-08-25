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Питерец.ру » Общество » Чем обернулся самовольный ремонт?

Чем обернулся самовольный ремонт?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
periskop.su
РЖД оштрафовали за незаконный ремонт вокзала

Ремонт старого вокзала – это отличная работа. Какие здесь могут быть проблемы? Оказывается, могут. Причем довольно большие. Компания РЖД выполнила работы без согласования с администрацией Северной столицы. Теперь «железнодорожники» будут вынуждены заплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Все эти проблемы возникли из-за вокзала в пос. Парголово. Это здание нельзя было ремонтировать без разрешения городских властей. Вокзал относился к объектам культурного наследия. Так что решение с самовольным ремонтом в 2021 году стало ошибочным. Работники РЖД поменяли двери, подлокотники, радиаторы, освещение. Но это нельзя было делать без одобрения Смольного.

«Питерец.ру» сообщает, что в администрации города оказались недовольны данным фактом. В результате представители Смольного обратилась в суд. Теперь РЖД придется заплатить штраф за свои опрометчивые действия. Руководству этой организации никто не мешал связаться с руководством Петербурга и обсудить вопрос с ремонтом.

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