ента новостей

18:44
На КАД и трассе «Сортавала» в течение трёх дней введут ограничения для движения транспорта
14:53
СКА проиграл «Локомотиву» на «СКА Арене» со счётом 2:3, результативную передачу в составе петербургской команды сделал Борна Рендулич
12:42
Герценовцы приняли участие в мастер-классе по баскетболу
12:22
На Ленинском проспекте сгорел лазурный автобус
10:22
В Ленобласти задержали подозреваемых в краже иномарки
10:16
В петербурге молодая женщина ударила ножом мужчину в коммуналке на Гвардейской улице
09:56
В Петербурге 24-летний житель Сестрорецка бросил коктейль Молотова в задание военкомата на Чайковского
09:13
В СПб выяснили отношение к нейросетям
08:50
Спрос на кредитки упал
18:58
Бывший баскетболист «Зенита» Янис Тимма совершил самоубийство в Москве вскоре после развода с Анной Седоковой
18:28
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга расстался со Слави Костадиновым и одержал седьмую победу подряд в Суперлиге, обыграв «Факел Ямал» в трёх партиях
17:55
На этот раз без салюта
17:33
Боярский сменил Хинштейна
16:31
Госдума приняла закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам
15:51
В массовом ДТП на ЗСД пострадал один человек
14:26
В Ленобласти столкнулись две фуры. Есть пострадавший
14:10
В Петербурге сотрудники ГАИ провели рейд под названием «Шум»
13:57
В Ленобласти аэролодка столкнулась с плавучим домом на реке Свирь
11:25
В Гатчине студентка взорвала петарду в помещении банка
11:05
В Тихвине задержали подростка, пытавшегося поджечь здание почты
11:01
На улице Димитрова иномарка сбила 14-летнюю девочку
10:57
В Невксом районе избили водителя трамвая
09:44
Долина попала под санкции
09:27
В Историческом парке «Россия – Моя история» представят проект Александра Малькевича "Приближая Победу"
09:20
Общепит набрал высокие обороты
00:12
Баскетбольный «Зенит» штампует победы в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ: «Енисей» разгромлен в Красноярске с разницей в 28 очков
23:47
Важная и нужная победа «Динамо-ЛО» в волейбольной Суперлиге над московским «Динамо», счёт тай-брейка – 15:11
15:33
в Петербурге открылась выставка молодых профессиональных художников
15:23
В Ленобласти власти рекомендовали ввести запрет выхода на лед водоемов
12:35
Выставка «Умиротворение»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Герценовцы приняли участие в мастер-классе по баскетболу

Герценовцы приняли участие в мастер-классе по баскетболу

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
Герценовцы приняли участие в мастер-классе от призёра Олимпийских игр по баскетболу Светланы Абросимовой

В физкультурно-оздоровительном центре «Локомотив» при поддержке программы «Баскетбол студентам», реализуемого в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». прошел мастер-класс с заслуженным мастером спорта России, бронзовым призером Олимпийских игр Светланой Абросимовой.

Выдающаяся спортсменка поделилась секретами мастерства и успешной карьеры, вдохновила женские команды РГПУ им. А. И. Герцена и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на новые достижения в мире баскетбола. В процессе мастер-класса баскетболистки совершенствовали технические приемы и командные взаимодействия. Светлана Абросимова подчеркнула важность упорства, настойчивости и командной работы в спорте.

Студентка 4 курса института экономики и управления Екатерина Степанова поделилась впечатлениями: «Коротко, но плодотворно — так можно описать прошедший мастер-класс от Светланы Абросимовой. Когда игрок выступал на высоком уровне, это чувствуется, так как помимо лаконичных, полезных и мотивирующих речей, использования специальных терминов, она подготовила новые и интересные упражнения, разнообразив тренировочный процесс. Работать со Светланой было интересно и приятно, так как она индивидуально подходила к каждому игроку. Усвоив ценные советы, мы переняли частичку опыта высококлассного игрока, что, надеемся, будет способствовать новым победам и высоким результатам».

Студентка 3 курса института физической культуры и спорта Светлана Скачкова рассказала: «На мастер-классе была атмосфера дружелюбия и поддержки. Это создавало отличные условия для тренировочного процесса. Было уделено много времени не только базовым действиям на площадке, но и командной игре, что улучшило взаимодействие между игроками сборных команд».

Руководство института физической культуры и спорта поблагодарило  Светлану Абросимову за замечательный мастер-класс, искреннюю поддержку и популяризацию студенческого баскетбола.

Источник: РГПУ им. А. И. Герцена
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-10-2022, 10:49
В Петербурге в честь дня рождения Владимира Путина пройдет мастер-класс по самбо
7-04-2023, 12:50
В Петербурге пройдут Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа по киокушин
20-05-2021, 20:03
Во время «Ночи музеев» посетителей Музея Набокова научат делать брошки-бабочки
26-01-2021, 19:43
В ЛЭТИ подвели итоги конкурса «Лучший староста группы»
3-04-2023, 16:26
Петербургские единороссы организовали соревнования ветеранов самбо и мастер-класс для детей
6-03-2023, 17:07
Петербургские кадеты сделали открытки к 8 Марта для мам, бабушек и женщин-врачей военных госпиталей

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:51
В массовом ДТП на ЗСД пострадал один человек
Вчера, 14:26
В Ленобласти столкнулись две фуры. Есть пострадавший
Вчера, 11:01
На улице Димитрова иномарка сбила 14-летнюю девочку
14-12-2024, 19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
Наверх