Герценовцы приняли участие в мастер-классе по баскетболу

В физкультурно-оздоровительном центре «Локомотив» при поддержке программы «Баскетбол студентам», реализуемого в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». прошел мастер-класс с заслуженным мастером спорта России, бронзовым призером Олимпийских игр Светланой Абросимовой.

Выдающаяся спортсменка поделилась секретами мастерства и успешной карьеры, вдохновила женские команды РГПУ им. А. И. Герцена и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на новые достижения в мире баскетбола. В процессе мастер-класса баскетболистки совершенствовали технические приемы и командные взаимодействия. Светлана Абросимова подчеркнула важность упорства, настойчивости и командной работы в спорте.

Студентка 4 курса института экономики и управления Екатерина Степанова поделилась впечатлениями: «Коротко, но плодотворно — так можно описать прошедший мастер-класс от Светланы Абросимовой. Когда игрок выступал на высоком уровне, это чувствуется, так как помимо лаконичных, полезных и мотивирующих речей, использования специальных терминов, она подготовила новые и интересные упражнения, разнообразив тренировочный процесс. Работать со Светланой было интересно и приятно, так как она индивидуально подходила к каждому игроку. Усвоив ценные советы, мы переняли частичку опыта высококлассного игрока, что, надеемся, будет способствовать новым победам и высоким результатам».

Студентка 3 курса института физической культуры и спорта Светлана Скачкова рассказала: «На мастер-классе была атмосфера дружелюбия и поддержки. Это создавало отличные условия для тренировочного процесса. Было уделено много времени не только базовым действиям на площадке, но и командной игре, что улучшило взаимодействие между игроками сборных команд».

Руководство института физической культуры и спорта поблагодарило Светлану Абросимову за замечательный мастер-класс, искреннюю поддержку и популяризацию студенческого баскетбола.