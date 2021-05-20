Во время «Ночи музеев» посетителей Музея Набокова научат делать брошки-бабочки

22 мая в Музее Владимира Набокова Санкт-Петербургского государственного университета состоится мастер-класс ювелира Юрия Былкова. Его участники научатся делать брошку-бабочку в технике wire wrap и смогут забрать ее домой.

Мастер-класс пройдет под эгидой акции «Ночь музеев» в рамках выставки «Версия Я. Юрий Былков». Гостей познакомят с техникой wire wrap, которая предполагает создание украшений из проволоки (медной, латунной, серебряной) с использованием различных методов плетения и добавлением бусин, бисера и других декоративных элементов.

Юрий Былков — участник многочисленных выставок и победитель ювелирных конкурсов, его работы находятся в музеях России и за ее пределами, в том числе в Государственном Эрмитаже и ювелирном музее Schmuckmuseum в Пфорцхайме (Германия). Художник известен благодаря смелым экспериментам с формами, техниками и материалами. Для него характерен непосредственный и озорной взгляд на прошлое этого вида искусства и выполняемые им задачи.

Принять участие в мастер-классе смогут все желающие от 10 лет. Для прохода на мероприятие необходимо приобрести полный билет в музей и зарегистрироваться по ссылке.

Начало мастер-класса: 22 мая, 18:00.

Место проведения: Музей В. В. Набокова СПбГУ, Большая Морская ул., д. 47.