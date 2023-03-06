ента новостей

17:15
Новый корпоративный браузер Яндекса поможет защитить бизнес от промышленных шпионов и хакеров
17:11
«Единая Россия» предложила реконструировать петербургскую базу отдыха в Сочи для реабилитации детей с особенностями здоровья
17:07
Петербургские кадеты сделали открытки к 8 Марта для мам, бабушек и женщин-врачей военных госпиталей
16:18
В Луге из-за пожара в прихожей квартиры спасатели вывели на улицу 14 человек
15:49
В квитанции по взносам за капитальный ремонт домов появятся пени
15:40
В Ленобласти строится дорога над Волховом
15:31
Под Петербургом кинологи Северо-Западного округа Росгвардии обучают собак поиску взрывчатых веществ НАТО
14:06
Первых пациентов приняло после капремонта отделение экстренной медицинской помощи Госпиталя для ветеранов войн
13:55
В Красногвардейском районе подросток погиб при падении с 9-этажа
13:50
В Петербурге пресекли серию хищений со счетов интернет-продавцов
13:48
Эксперт указала на неслаженность действий коммунальщиков при устранении последствий мартовского снегопада в Петербурге
13:09
В Петербурге отметили юбилей старейшего морского духового оркестра России
11:51
Внутреннее кольцо КАД на развязке с Парашютной улицей полностью перекроют
11:32
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 6 по 12 марта
11:27
В Петербурге депутаты обсудили организацию спасательных работ на водоемах
11:09
В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на сотрудника магазина
11:03
В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»
10:54
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве
10:50
В Петербурге задержали двух подростков по подозрению в разбойном нападении в торговом комплексе
10:15
В Шушарах в автосервисе погибли два человека
09:55
Сколько денег дают детям?
09:25
Пожар в лагере беженцев рохинджа в Бангладеш оставил тысячи людей без крова
09:19
Бумажных квитанций ЖКХ больше не будет?
09:17
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
08:54
Рыба бывает опасной
14:32
Сосновоборский музей презентовал новую экспозицию
14:29
В Петербурге прошел сильный снегопад. Чистить некому?
14:00
Полицейские задержали воришку, совершившего кражу из церкви в Петроградском районе
13:31
Иномарка врезалась в столб на трассе под Лугой. Пострадали женщина-водитель и двое детей
13:22
В Луге мужчина из ружья открыл стрельбу в подъезде
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербургские кадеты сделали открытки к 8 Марта для мам, бабушек и женщин-врачей военных госпиталей

Петербургские кадеты сделали открытки к 8 Марта для мам, бабушек и женщин-врачей военных госпиталей

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Творческий мастер-класс прошел по инициативе региональной общественной приемной «Единой России» в общественном пространстве «СреДА!»

Накануне 8 Марта региональная общественная приёмная «Единой России» организовала мастер-класс по изготовлению праздничных открыток для учеников четвертого класса Центра подготовки кадетов Следственного комитета РФ, действующего на базе школы № 304 Центрального района Петербурга. Кадеты с помощью наставников подготовили яркие поздравления, которые вручат своим родным – сестрам, мамам и бабушкам, а часть открыток сегодня передана женщинам-врачам в военные госпитали на территории специальной военной операции.

Руководитель региональной приёмной партии, депутат петербургского парламента Елена Киселева, приветствуя воспитанников кадетского класса, их преподавателей и родителей, напомнила, откуда пошла традиция праздновать женский день, и отметила, что в Северной столице всегда жили активные женщины.  «Хочу сказать, что жительницы нашего города всегда имеют серьезную гражданскую позицию. Они любят свой город, они готовы вместе с мужчинами защищать его, у нас много достойных представительниц прекрасного пола», – сказала она.

Депутат подчеркнула, что общественная приемная «Единой России» организует творческие акции для детей на регулярной основе. «В этом году у нашей акции есть особенность – часть открыток мы передаем женщинам-врачам, которые в военных госпиталях в это непростое время работают наравне с мужчинами, выхаживая наших с вами родных и близких людей.  Низкий им поклон», – подчеркнула депутат. 

В ходе мастер-класса ребятам было предложено оформить поздравительные открытки аппликациями из крепированной бумаги. В творчестве им помогала педагог дополнительного образования высшей категории школы-интерната № 49 Петродворцового района Татьяна Хамзина. По ее словам, такая поделка станет приятным и долговечным подарком к 8 Марта, который создаст хорошее настроение для близких и родных людей. 

Клей, картон, цветную бумагу и другие расходные материалы, и канцелярские принадлежности для детского креатива помог приобрести депутат Госдумы от фракции «Единой России» Юрий Петров.  

Светлана Богатырева, одна из мам, которая сопровождала группу на мастер-классе, поделилась своими впечатлениями: «Детям очень нравится, мы здесь уже второй раз. Атмосфера дружелюбная, ребятам сделали аквагрим – тюльпаны и триколор. Ждем результатов творчества», – сказала она.

Мастер-класс состоялся на площадке единого общественного пространства «СреДА!», которое с марта 2022 года действует в центре Петербурга по инициативе «Единой России». Это место для творчества, дискуссий, самореализации, интересных встреч и культурных событий. За минувшее время здесь прошло уже более 400 культурно-просветительских и деловых мероприятий, участниками которых стали тысячи петербуржцев.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-01-2023, 12:48
Более 3700 детских писем и открыток отправлено в 2022 году из Петербурга участникам СВО
1-03-2023, 15:35
В Петербурге проведут марафон для женщин из семей участников СВО к 8 Марта
29-11-2022, 17:27
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
26-10-2022, 17:46
Продукты, тёплые вещи и предметы личной гигиены: общественная приёмная «Единой России» передала гумпомощь мобилизованным петербуржцам
18-01-2023, 14:49
Молодогвардейцы Фрунзенского района провели мастер-класс в поддержку военных
26-11-2022, 17:47
Сотрудниками Следственного управления по Ленинградской области проведено профориентационное занятие с кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России

Происшествия на дорогах

0
91
Сегодня, 11:03
В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»
0
75
Сегодня, 09:17
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
180
Вчера, 13:31
Иномарка врезалась в столб на трассе под Лугой. Пострадали женщина-водитель и двое детей
0
144
Вчера, 13:13
В Петербурге школьник переходивший дорогу на «красный» попал под автобус
Наверх