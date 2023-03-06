Петербургские кадеты сделали открытки к 8 Марта для мам, бабушек и женщин-врачей военных госпиталей

Накануне 8 Марта региональная общественная приёмная «Единой России» организовала мастер-класс по изготовлению праздничных открыток для учеников четвертого класса Центра подготовки кадетов Следственного комитета РФ, действующего на базе школы № 304 Центрального района Петербурга. Кадеты с помощью наставников подготовили яркие поздравления, которые вручат своим родным – сестрам, мамам и бабушкам, а часть открыток сегодня передана женщинам-врачам в военные госпитали на территории специальной военной операции.

Руководитель региональной приёмной партии, депутат петербургского парламента Елена Киселева, приветствуя воспитанников кадетского класса, их преподавателей и родителей, напомнила, откуда пошла традиция праздновать женский день, и отметила, что в Северной столице всегда жили активные женщины. «Хочу сказать, что жительницы нашего города всегда имеют серьезную гражданскую позицию. Они любят свой город, они готовы вместе с мужчинами защищать его, у нас много достойных представительниц прекрасного пола», – сказала она.

Депутат подчеркнула, что общественная приемная «Единой России» организует творческие акции для детей на регулярной основе. «В этом году у нашей акции есть особенность – часть открыток мы передаем женщинам-врачам, которые в военных госпиталях в это непростое время работают наравне с мужчинами, выхаживая наших с вами родных и близких людей. Низкий им поклон», – подчеркнула депутат.

В ходе мастер-класса ребятам было предложено оформить поздравительные открытки аппликациями из крепированной бумаги. В творчестве им помогала педагог дополнительного образования высшей категории школы-интерната № 49 Петродворцового района Татьяна Хамзина. По ее словам, такая поделка станет приятным и долговечным подарком к 8 Марта, который создаст хорошее настроение для близких и родных людей.

Клей, картон, цветную бумагу и другие расходные материалы, и канцелярские принадлежности для детского креатива помог приобрести депутат Госдумы от фракции «Единой России» Юрий Петров.

Светлана Богатырева, одна из мам, которая сопровождала группу на мастер-классе, поделилась своими впечатлениями: «Детям очень нравится, мы здесь уже второй раз. Атмосфера дружелюбная, ребятам сделали аквагрим – тюльпаны и триколор. Ждем результатов творчества», – сказала она.

Мастер-класс состоялся на площадке единого общественного пространства «СреДА!», которое с марта 2022 года действует в центре Петербурга по инициативе «Единой России». Это место для творчества, дискуссий, самореализации, интересных встреч и культурных событий. За минувшее время здесь прошло уже более 400 культурно-просветительских и деловых мероприятий, участниками которых стали тысячи петербуржцев.