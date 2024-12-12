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Питерец.ру » Общество » Опять фиктивно регистрировали мигрантов

Опять фиктивно регистрировали мигрантов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге выявлена еще одна группа, занимающаяся нелегальным оформлением мигрантов

Ситуации, когда в СПб незаконно регистрируют мигрантов, к сожалению, возникают часто. Правоохранители периодически выявляют подобные схемы, а злоумышленников задерживают.

Так, в городе обнаружили еще одну группу, занимающуюся нелегальным «бизнесом». Ее представители находили мигрантов и предлагали им оформление с постановкой на учет. За свою деятельность злоумышленники брали вознаграждение. По такой схеме было оформлено более 500 иностранцев. Представители преступной группы задержаны. Расследование этого уголовного дела продолжается.     

«Питерец.ру» напоминает, что в России ужесточились требования по отношению к мигрантам. Это привело к появлению нелегальных схем оформления иностранных граждан, которые пытаются обойти российские законы.   

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