Петербуржцы могут платить налоги через МФЦ

«Питерец.ру» сообщает, что власти СПб расширили перечень услуг, получаемых в МФЦ. Согласно поручению Александра Беглова, в этих центрах теперь можно оплатить налоги для физлицы.

Для этого достаточно иметь при себе паспорт и ИНН. Еще в МФЦ можно будет узнать, имеются ли долги за прошлые периоды. Это особенно актуально в течение недели, поскольку физлицам оплатить налоги нужно до 2 декабря.

Если сделать это позднее, то будет начисляться пеня в размере 1/300 от ставки ЦБ РФ. Так что лучше платить вовремя – тогда сумма окажется меньше, да и лишних переживаний не будет.

Напоминаем, что МФЦ оказывает широкий спектр услуг. Причем этот перечень постепенно расширяется.