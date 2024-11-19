В Петербурге продолжается работа над двухметровой матрешкой для Всероссийского Деда Мороза

В Петербурге активно продолжается работа над грандиозным проектом — созданием двухметровой матрешки, которая будет подарком для Всероссийского Деда Мороза. Автор этого уникального произведения искусства известная художница и рекордсменка Книги рекордов Гиннесса Валерия Лошак.

Матрешка будет выполненная в традиционном русском стиле, станет не только украшением новогодних мероприятий, но и важным культурным символом, который объединит людей всех возрастов. Уникальность проекта заключается в том, что для её оформления будет использовано несколько десятков килограммов шерсти, что придаст матрешке особую текстуру и тепло.

«Мне нравится создать что-то действительно масштабное и значимое. Эта матрешка станет не просто арт-объектом, но и символом единства и волшебства, которые мы испытываем в преддверии Нового года», — говорит Валерия Лошак.

Проект уже вызвал большой интерес у жителей и гостей города. В рамках работы над матрешкой планируется организовать открытые мастер-классы, где каждый желающий сможет внести свой вклад в её создание и узнать больше о традициях русской народной техники войлоковаляния.

Завершение работы над матрешкой запланировано на декабрь, после чего она будет торжественно передана представителям Всероссийского Деда Мороза.