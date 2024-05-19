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Питерец.ру » Общество » В Петербурге День пионерии отметили с художественным размахом

В Петербурге День пионерии отметили с художественным размахом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
День пионерии в Санкт-Петербурге отметили с художественным размахом

18 мая в Санкт-Петербурге состоялось посвящение в пионеры, сразу после которого юные обладатели красных галстуков и значков нарисовали огромную открытку размером 3 на 2 метра. Помогала в этом им известная художница, дважды рекордсмен книги рекордов России Валерия Лошак.

«В основе художественного сюжета нашей монументальной открытки пионерский девиз «Всегда готов!». Отмечу, что в процессе рисования приняли  участие не только юные пионеры, а это более 50 ребят, но и взрослые, которые тоже были пионерами. В том числе и депутаты Госдумы», рассказала художница Валерия Лошак.

По мотивам монументальной художественной работы организаторы создадут памятные открытки для всех участников дня пионерии.

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