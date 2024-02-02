Бюст Петра I из медицинских инструментов привезут в Петербур

Арт-объект уже попал в книгу рекордов России, создали его член Союза художников России и Союза дизайнеров Петербурга Валерия Лошак и член Союза художников России Кирилл Ковалев. Инициатором проекта выступил Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

На работу ушло около 150 килограммов скальпелей, ножниц, зажимов, пинцетов и прочее. Инструменты предоставили медучреждения Санкт-Петербурга.

«Это уже мой второй арт-объект, который попал в книгу рекордов России и удивил всю страну. Особенно приятно, что его презентация состоялась в Москве на ВДНХ и его смогли увидеть десятки тысяч наших граждан. Cкоро бюст Петру I вернется в Санкт-Петербург, где он и создавался и мы вновь представим его общественности и расскажем о процессе работы над ним», – рассказала Валерия Лошак.