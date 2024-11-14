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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти решили поддержать беременных

В Ленобласти решили поддержать беременных

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Беременные женщины Ленобласти смогут бесплатно добираться до больницы?

«Питерец.ру» отмечает, что поддержка различных слоев населения – одно из важнейших направлений социальной работы. В частности, в этом нуждаются беременные женщины, потому для них периодически предлагаются различные программы.

Одна из них начнет действовать в Ленобласти. Так, некоторые будущие мамы смогут бесплатно добираться до больницы и обратно. Правда, данная мера поддержки распространяется не на всех.

Для компенсации поездок нужно, чтобы медицинское учреждение находилось более чем в 30 км. от места проживания женщины. При этом и роддом, и жилище роженицы должы быть на территории Ленобласти. Кроме того, доход на члена семьи будущей мамы не должен превышать 42450 руб.

Если перечисленные условия соблюдены, женщина может рассчитывать на компенсационную выплату.

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