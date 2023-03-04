Каковы трудовые права беременных?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице напомнили, какие трудовые права имеют беременные женщины. Например, беременность не является поводом для отказа в устройстве на работу. Еще беременным нельзя устанавливать испытательный срок.

Эти женщины могут работать неполный день или неполную неделю. Чтобы реализовать такую возможность, будущей маме достаточно обратиться к своему работодателю и написать заявление.

Отказать женщине в сокращении рабочего времени начальство не вправе. Здесь необходимо согласовать условия работы. Женщина может быть освобождена от части обязанностей. Ее нельзя привлекать к работе в ночные часы, в выходные и праздники. Зарплата выплачивается в зависимости от времени, которое будущая мама проводит на работе.