На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на автодороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога, в районе транспортной развязки на пересечении с проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения.

«В связи с производством работ по замене опорных частей деформационного шва в период с 17 по 23 ноября будут перекрыты для движения автомобильного транспорта две полосы движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться на 58-ом километре внешнего кольца КАД, ниже уровня проезжей части, в подмостовом пространстве, в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.