На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на автодороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога, в районе транспортной развязки на пересечении с проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.