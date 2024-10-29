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Питерец.ру » Общество » Продают уникальную купюру

Продают уникальную купюру

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Сколько можно получить за счастливую купюру, принадлежащую Дурову?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб продают 5-тысячную купюру, которая могла принадлежать миллиардеру Павлу Дурову. Владелец просит за банкноту баснословную сумму в 7,7 млн. руб.

Продавец разместил объявление о продаже в сервисе «Авито». Он уверяет, что данную банкноту Дуров выбросил в 2012 году, когда раскидывал купюры из окна своего офиса в СПб. Также купюра имеет уникальный номер, состоящий из семи семерок.

Посмотрим, найдутся ли желающие приобрести такую раритетную вещь. Безусловно, номер 7777777 – явление редкое, и кто-то может воспринимать такую купюру счастливой.

Но как доказать, что эта банкнота, в самом деле, принадлежала знаменитому Павлу Дурову? Здесь, скорее всего, возникнут сложности.

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