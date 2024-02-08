44 тысячи за визитку Путина

«Питерец.ру» сообщает, что визитная карточка российского президента выставлена на торги на одной из петербургских площадок. Речь идет о визитке Владимира Путина времен его работы в Ленсовете.

Стартовая цена этого предмета на электронном аукционе – 44 тыс. руб. Там же продают и документ с подписью Путина, когда он работал в петербургской мэрии. Тогда будущий глава государства руководил комитетом по внешним связям.

Популярность таких лотов обусловлена авторитетом президента. Находятся желающие приобретать такие визитки и документы, чтобы пополнить ими свои коллекции. За это люди готовы выложить немалые деньги.

При этом большинство петербуржцев относятся к Владимирову Владимировичу уважительно, но более спокойно. Но для кого-то это почтение переходит в подобие идолопоклонства.