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Питерец.ру » Общество » 44 тысячи за визитку Путина

44 тысячи за визитку Путина

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34
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
iz.ru
Визитку Путина периода 90-х продают с аукциона

«Питерец.ру» сообщает, что визитная карточка российского президента выставлена на торги на одной из петербургских площадок. Речь идет о визитке Владимира Путина времен его работы в Ленсовете.

Стартовая цена этого предмета на электронном аукционе – 44 тыс. руб. Там же продают и документ с подписью Путина, когда он работал в петербургской мэрии. Тогда будущий глава государства руководил комитетом по внешним связям.

Популярность таких лотов обусловлена авторитетом президента. Находятся желающие приобретать такие визитки и документы, чтобы пополнить ими свои коллекции. За это люди готовы выложить немалые деньги.

При этом большинство петербуржцев относятся к Владимирову Владимировичу уважительно, но более спокойно. Но для кого-то это почтение переходит в подобие идолопоклонства.

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