К психологам стали обращаться чаще

Когда человек сталкивается с различными проблемами и трудностями, то пытается решить это самостоятельно или обращается за помощью к другим. В частности, прибегает к услугам психологов.

По данным «Питерец.ру», жители Петербурга стали чаще обращаться за психологической помощью. Согласно статистике, за первые 8 месяцев текущего года на приеме у медицинских психологов Северной столицы побывали более 83 тыс. граждан. Это на 26% больше, чем в 2023-м.

В городе работает 79 кабинетов, где петербуржцы могут получить помощь психолога. Чтобы попасть на прием к специалисту, необходимо иметь полис ОМС и записаться через медицинское учреждение или по интернету.

Эксперты отмечают, что у жителей Петербурга возрастает тревожность. Это обусловлено общей ситуацией в мире.