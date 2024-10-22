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Питерец.ру » Общество » К психологам стали обращаться чаще

К психологам стали обращаться чаще

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербуржцы стали чаще пользоваться услугами психологов

Когда человек сталкивается с различными проблемами и трудностями, то пытается решить это самостоятельно или обращается за помощью к другим. В частности, прибегает к услугам психологов.

По данным «Питерец.ру», жители Петербурга стали чаще обращаться за психологической помощью. Согласно статистике, за первые 8 месяцев текущего года на приеме у медицинских психологов Северной столицы побывали более 83 тыс. граждан. Это на 26% больше, чем в 2023-м.

В городе работает 79 кабинетов, где петербуржцы могут получить помощь психолога. Чтобы попасть на прием к специалисту, необходимо иметь полис ОМС и записаться через медицинское учреждение или по интернету.

Эксперты отмечают, что у жителей Петербурга возрастает тревожность. Это обусловлено общей ситуацией в мире.

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