ента новостей

13:51
Военных приграничных регионов приравняли к частникам СВО
13:35
Началась реконструкция теплосетей возле "Удельной"
13:28
Роботы в Петербурге помогут быстрее отвечать на вопросы петербуржцев
13:06
В Приморском районе 13-летняя девочка погибла при падении с 17-го этажа
13:03
Власти подключают ИИ
12:26
В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге дачного дома в деревне Новопятницкое
12:13
Во Всеволожске мужчина на «Волге Сайбер» сбил 14-летнюю девочку
11:46
В Невском районе мужчина жестоко избил звою собутыльницу
11:39
В Калининском районе поймали подозреваемого в краже кошелька у пенсионерки
09:38
Лютеранского пастора депортируют из России
08:19
Кибермошенники активизировались
01:27
«СКА-Нева» одержала трудную победу над «Челнами» со счётом 4:3, матч состоялся в «Хоккейном городе» в присутствии трёх сотен зрителей
19:43
Фиаско волейбольного «Зенита» в 4-м туре Суперлиги: матч с новосибирским «Локомотивом» команда Владимира Алекно проиграла в трёх партиях
18:41
Отечественных разработчиков видеоигр поддержат на государственном уровне
16:58
Его намерения были «благими»
16:35
Крупная победа СКА над «Авангардом» – 4:1 стала пятым подряд поражением «Ястребов» в регулярном чемпионате КХЛ
16:23
В СПб станут производить «Рено»?
16:00
Во Всеволожском районе трассу «Кола» полностью перекроют
12:02
В России могут ужесточить наказание за вовлечение детей в совершение противоправных преступлений
11:58
Telegram будет бороться с противоправным контентом
11:53
В Ломоносовском районе в ДТП пострадали пострадал водитель «Шкоды» и двое несовершеннолетних пассажиров
11:47
В Ленобласти водитель «Лада Ларгус» погиб вылетев в кювет
11:43
На детской площадке во дворе дома по проспекту Маршала Жукова двое мужчин избили подростка
11:37
На проспекте Ветеранов подростки стреляли в девочку на детской площадке из пневматического пистолета
09:25
Вакансий для инвалидов стало больше
09:01
Задолжали по ипотеке
00:33
Триумфом шахматистов и шахматисток Индии завершилась 45-я олимпиада, проходившая в Будапеште.
21:03
Волейбольная «Ленинградка» во 2-м туре Суперлиги уверенно победила в Москве «Динамо» со счётом 3–0, Гарелик набрала 17 очков
18:27
В Московском районе «Лексус» сбил двух женщин на пешеходном переходе
16:24
После победы над «Факелом» в 9-м туре «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате РПЛ, на 2 очка отстают «Краснодар» и «Локомотив»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Роботы в Петербурге помогут быстрее отвечать на вопросы петербуржцев

Роботы в Петербурге помогут быстрее отвечать на вопросы петербуржцев

0
21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Автоматизация работы Комитета по печати: как роботы помогают отвечать на вопросы петербуржцев

В рамках программы «Эффективный регион», реализуемой по поручению Губернатора Александра Беглова, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации внедрил в свою работу двух программных роботов. Цель – оптимизация процесса подготовки ответов на обращения граждан, поступающих через портал «Наш СанктПетербург» и Единую систему электронного документооборота и делопроизводства (ЕСЭДД).

Раньше обработка поступающих обращений занимала значительное время. Сотрудникам Комитета приходилось вручную вводить информацию из различных источников в единый реестр по истории обращений, которым пользуются как сами сотрудники, так и подведомственные учреждения. Этот процесс был трудоемким, требующим значительных усилий и времени.

Внедренные роботы решают эту проблему, автоматизируя обработку обращений. Они структурируют все входящие сообщения с портала «Наш СанктПетербург» и ЕСЭДД, извлекая необходимую информацию, такую как имя отправителя, тема обращения, текст сообщения, дата и время отправки. Далее роботы вносят эту информацию в единый реестр, делая ее доступной для сотрудников Комитета.

Одной из ключевых особенностей роботов является их скорость работы. Загрузка информации из портала «Наш СанктПетербург» и ЕСЭДД в реестр занимает всего 10 минут, что существенно сокращает время, необходимое для обработки обращений. Благодаря такой скорости, сотрудники Комитета получают оперативный доступ к актуальным данным, что позволяет им быстрее реагировать на обращения граждан и готовить качественные ответы.

В будущем планируется расширение функционала роботов, что позволит автоматизировать еще больше задач и сделать работу Комитета по печати еще более эффективной и удобной для граждан.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Сегодня, 13:03
Власти подключают ИИ
16-11-2022, 16:37
В России будет создан Единый портал для обращения граждан к власти
7-09-2023, 16:20
В Петербурге упростили распределение мест для обучения безработных
22-11-2017, 08:04
Нашествие роботов
23-02-2017, 10:43
Петербургские роботы
28-08-2013, 09:20
Петербуржцы будут жаловаться на службы ЖКХ на специальном портале

Происшествия на дорогах

0
53
Сегодня, 12:13
Во Всеволожске мужчина на «Волге Сайбер» сбил 14-летнюю девочку
0
152
Вчера, 11:53
В Ломоносовском районе в ДТП пострадали пострадал водитель «Шкоды» и двое несовершеннолетних пассажиров
0
154
Вчера, 11:47
В Ленобласти водитель «Лада Ларгус» погиб вылетев в кювет
0
175
23-09-2024, 18:27
В Московском районе «Лексус» сбил двух женщин на пешеходном переходе
Наверх