Роботы в Петербурге помогут быстрее отвечать на вопросы петербуржцев

В рамках программы «Эффективный регион», реализуемой по поручению Губернатора Александра Беглова, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации внедрил в свою работу двух программных роботов. Цель – оптимизация процесса подготовки ответов на обращения граждан, поступающих через портал «Наш СанктПетербург» и Единую систему электронного документооборота и делопроизводства (ЕСЭДД).

Раньше обработка поступающих обращений занимала значительное время. Сотрудникам Комитета приходилось вручную вводить информацию из различных источников в единый реестр по истории обращений, которым пользуются как сами сотрудники, так и подведомственные учреждения. Этот процесс был трудоемким, требующим значительных усилий и времени.

Внедренные роботы решают эту проблему, автоматизируя обработку обращений. Они структурируют все входящие сообщения с портала «Наш СанктПетербург» и ЕСЭДД, извлекая необходимую информацию, такую как имя отправителя, тема обращения, текст сообщения, дата и время отправки. Далее роботы вносят эту информацию в единый реестр, делая ее доступной для сотрудников Комитета.

Одной из ключевых особенностей роботов является их скорость работы. Загрузка информации из портала «Наш СанктПетербург» и ЕСЭДД в реестр занимает всего 10 минут, что существенно сокращает время, необходимое для обработки обращений. Благодаря такой скорости, сотрудники Комитета получают оперативный доступ к актуальным данным, что позволяет им быстрее реагировать на обращения граждан и готовить качественные ответы.

В будущем планируется расширение функционала роботов, что позволит автоматизировать еще больше задач и сделать работу Комитета по печати еще более эффективной и удобной для граждан.