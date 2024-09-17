Работать будут роботы

«Питерец.ру» отмечает, что нехватка кадров является одной из самых насущных проблем Северной столицы. Предпринимаются различные попытки решения этого вопроса. Одним из вариантов становится роботизация промышленности. По крайней мере, такую идею предлагают в комитете по промполитике и инновациям.

Глава данной структуры Кирилл Соловейчик считает, что промышленность Спб уже довольно технологична. Однако все равно имеется необходимость дальнейшего совершенствования, и таким шагом может стать роботизация.

Сегодня крупные предприятия вкладывают большие деньги в исследования в данной области. Естественно, они думают о себе и стремятся задействовать роботов, которые могли бы выполнять ряд задач. Через некоторое время эти идеи могут быть реализованы на практике.