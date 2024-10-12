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Питерец.ру » Общество » Проверяли уклонистов от армии

Проверяли уклонистов от армии

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Ленобласти провели рейд для обнаружения уклонистов от службы в армии

Служить в армии хотят далеко не все. Однако одни все равно выполняют свой гражданский долг, другие же – пытаются уклониться от службы. Таких уклонистов периодически выявляют.

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти был проведен крупный рейд, в ходе которого обнаруживали людей, избегающих призыва в армию. В мероприятии принимали участие росгвардейцы, следователи и полицейские. Силовики выполняли распоряжение руководителя Следкома России Бастрыкина.

Представители данных структур искали мужчин, не вставших на учет после получения паспорта. Всего проверили 250 человек, в отношении 60-ти из них будет проведено разбирательство. На 30 человек составлены административные дела.

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