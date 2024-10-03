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Питерец.ру » Общество » В СПб проведен миграционный рейд

В СПб проведен миграционный рейд

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Опубликовал: Евгений Панычев
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78.ru
Выявлено 1,5 тысячи нарушений, связанных с незаконной миграцией

Борьба с нелегальной миграцией в Петербурге приобретает серьезный характер. Для этого прилагаются немалые усилия. Правоохранители постоянно выявляют нарушителей, пресекают схемы оформления нелегалов, находят виновных.

«Питерец.ру» сообщает, что полиция СПб осуществила крупный миграционный рейд. По итогам данного мероприятия было обнаружено свыше 1,5 тыс. нарушений в данной сфере. Большая часть трудовых мигрантов нарушала правила пребывания в РФ – иными словами, их регистрация оказалась фиктивной.

Некоторые иностранцы трудились без необходимого патента – таковых оказалось несколько десятков человек. Всех нелегалов доставили в отделение полиции. Около 200 мигрантов будут выдворены из России. В отношении граждан, обеспечивающих незаконную регистрацию, возбуждено 64 уголовных дела.

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