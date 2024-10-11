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Питерец.ру » Общество » Почти 4 миллиона за постер с автографом Цоя

Почти 4 миллиона за постер с автографом Цоя

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Житель Северной столицы желает получить 3,8 млн руб. за раритетный постер «Кино»

Фанаты Виктоя Цоя чтят память погибшего артиста. Некоторые из них и вовсе готовы заплатить огромные деньги за приобретение вещей, связанных с музыкантов. Особенно, если речь идет о настоящих раритетах, чем и пользуются обладатели такого эксклюзива.

«Питерец.ру» сообщает, что житель СПб решил продать раритетный постер с группой «Кино». Это плакат 60х80 см, причем с подписью самого Виктора Цоя. Владелец этого предмета желает получить за него 3,8 млн. руб. или же обменять на квартиру. Обладатель плаката готов доказать подлинность подписи Цоя – для этого он предоставит совместные фото с музыкантом.

Напоминаем, что Виктор Цой умер в августе 1990-го в автомобильной аварии. Согласно официальной версии, музыкант уснул за рулем.

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