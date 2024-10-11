Почти 4 миллиона за постер с автографом Цоя

Фанаты Виктоя Цоя чтят память погибшего артиста. Некоторые из них и вовсе готовы заплатить огромные деньги за приобретение вещей, связанных с музыкантов. Особенно, если речь идет о настоящих раритетах, чем и пользуются обладатели такого эксклюзива.

«Питерец.ру» сообщает, что житель СПб решил продать раритетный постер с группой «Кино». Это плакат 60х80 см, причем с подписью самого Виктора Цоя. Владелец этого предмета желает получить за него 3,8 млн. руб. или же обменять на квартиру. Обладатель плаката готов доказать подлинность подписи Цоя – для этого он предоставит совместные фото с музыкантом.

Напоминаем, что Виктор Цой умер в августе 1990-го в автомобильной аварии. Согласно официальной версии, музыкант уснул за рулем.