4 года со дня смерти Тюльпанова

«Питерец.ру» сообщает, что вчера в городе на Неве почтили память Вадима Тюльпанова. Он был спикером ЗакСа 3 и 4 созыва. Это чиновник внес огромный вклад в развитие Петербурга. Но 4 года назад жизнь этого человека внезапно прервалась.

Тюльпанова помнят как человека, который принимал решения, направленные на благо людей. К этому политику в городе относятся с большим уважением. Об этом заявил глава городского парламента Вячеслав Макаров.

Напоминаем, что Вадим Тюльпанов скончался в 2017 году в возрасте 52 лет. По официальной версии, смерть этого человека наступила в результате острой сердечной недостаточности. Тюльпанов также работал в Совете Федерации РФ. Одно время он представлял там Петербург.