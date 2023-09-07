В Петербурге упростили распределение мест для обучения безработных

В Комитете по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга в рамках программы бережливого управления «Эффективный регион» реализовали проект «Оптимизация процесса распределения районных квот для обучения безработных граждан».

Проект направлен на ускорение процессов решения такой важной задачи, как помощь безработным гражданам в трудоустройстве, а именно – зачисление на прохождение обучения для получения новой профессии.

«В результате оптимизации, проведенной совместно с командой Санкт‑Петербургского информационно-аналитического центра, был изменен алгоритм работы Комитета и агентств занятости населения районов города. Между ними упростился и ускорился обмен информацией по процессу. Так, удалось отказаться от внесения данных в отдельные таблицы, а информация о количестве свободных мест для обучения, с возможностью тут же перераспределить места между районами, видна онлайн всем сотрудникам», – сообщил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Станислав Казарин.

По его словам, для автоматизации процесса направления безработных на обучение разработан и внедрен специальный модуль в Единой автоматизированной системе, которой пользуются агентства занятости. Теперь вместо 8 обязательных документов, включающих служебные записки о востребованных профессиях, программах и пожеланиях по количеству мест по программам, выпускается только одно итоговое распоряжение на зачисление слушателей учебного курса. Это позволило сократить ежегодный документооборот более, чем на 1,7 тысячи единиц.

Благодаря оптимизации процесса согласования и переходу на электронный документооборот сократилось количество этапов подготовки распоряжения о зачислении на курс – с 39 до 15 этапов и количество операций по всему процессу – с 57 до 24 штук. Вместе с этим почти на 40 % сократилось и время протекания процесса – с 68 до 43 дней.

Теперь агентства занятости населения смогут оперативнее реагировать на потребности жителей обучиться по желаемой программе и найти работу: время от обращения гражданина за услугой до направления на обучение сократилось в 1,5 раза.

Программа «Эффективный регион» реализуется в рамках совместного проекта Правительства Санкт‑Петербурга и госкорпорации «Росатом», при поддержке Губернатора Александра Беглова. Ее целью является оптимизация государственного и муниципального управления, внедрение эффективных методов управления в работу органов власти.