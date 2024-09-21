Ей грозит срок из-за сыра

«Питерец.ру» сообщает, что жительницу Северной столицы обвиняют в краже продуктов из магазина. По версии правоохранителей, женщина похитила из супермаркета 33 кусочка сыра и 9 пачек масла.

Ущерб для магазина составил 6 тыс. руб. Украденные продукты женщина потом продавала на улице, предлагая их встретившимся по дороге гражданам. Инцидент произошел в июне этого года.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в краже. Дело передано в суд Петродворцового р-на. Посмотрим, каков окажется вердикт представителей Фемиды.

Если женщину признают виновной, ей грозит серьезные неприятности. Так, на днях был осужден мужчина, укравший телефоны из пункта выдачи заказов – ему дали 3 года колонии.