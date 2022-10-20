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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе задержали женщину, подозреваемую в краже

В Кировском районе задержали женщину, подозреваемую в краже

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Опубликовал: Anton78
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ну  Сотрудники полиции Кировского района Петербурга задержали женщину, подозреваемую в краже

15 октября 2022 года в 15:00 в полицию обратилась женщина, 1948 года рождения, пенсионер, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Нефтехимиков, дом 19, с заявлением о том, что в 11:00 совершила обналичивание денежных средств в сумме 40 000 руб. со своей банковской карты в банкомате в вестибюле станции метро «Кировский завод». Деньги банкомат не выдал и женщина ушла к другому банкомату подумав, что он неисправен. Проведя повторную операцию, заявитель обнаружила, что с карты уже были списаны 40 000 рублей. Установлено, что пока женщина ушла к другому банкомату, к якобы неисправному банкомату подошла другая женщина, увидела выданные банкоматом купюры и забрала их.

19.10.2022 в 18:00 у дома 70 по проспекту Стачек опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержана женщина, 1957 года рождения. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Источник: ГУ МВД
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