В Кировском районе задержали женщину, подозреваемую в краже

15 октября 2022 года в 15:00 в полицию обратилась женщина, 1948 года рождения, пенсионер, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Нефтехимиков, дом 19, с заявлением о том, что в 11:00 совершила обналичивание денежных средств в сумме 40 000 руб. со своей банковской карты в банкомате в вестибюле станции метро «Кировский завод». Деньги банкомат не выдал и женщина ушла к другому банкомату подумав, что он неисправен. Проведя повторную операцию, заявитель обнаружила, что с карты уже были списаны 40 000 рублей. Установлено, что пока женщина ушла к другому банкомату, к якобы неисправному банкомату подошла другая женщина, увидела выданные банкоматом купюры и забрала их.

19.10.2022 в 18:00 у дома 70 по проспекту Стачек опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержана женщина, 1957 года рождения. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).