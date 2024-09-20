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Питерец.ру » Общество » Как обстоят дела с защитой от гриппа?

Как обстоят дела с защитой от гриппа?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Как проходит прививочная кампания в СПб?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб продолжается прививочная кампания от гриппа. Уже вакцинировалось более 931 тыс. человек, причем среди них 256,3 тыс. детей. Пока привитых более 16% от общей численности петербуржцев. Лидерство по доле привитых граждан принадлежит Курортному р-ну – 24,1%. Далее идут Колпинский и Кронштадский р-ны – 23,2% и 22,8%. В остальных районах привитых меньше.

При этом уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает расти. Так, за прошедшую неделю он увеличился примерно на 60%. Но это больше связано с респираторными вирусами, а не гриппозными.

Однако все равно лучше защитить себя от гриппа и сделать прививку. Специалисты считают, что сентябрь является наиболее благоприятным для этого месяцем.

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