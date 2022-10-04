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Питерец.ру » Общество » Прививаются от гриппа

Прививаются от гриппа

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
Вакцинацию от гриппа прошли более 1,3 млн человек

«Питерец.ру» отмечает, что опасность для здоровья представляет не только коронавирус. Не следует забывать и о других опасных болезнях. Например, одной из таковых является грипп.

Кстати, в Северной столице продолжается вакцинация от гриппа. Причем она идет серьезными темпами. Всего с начала сезона было привито более 1,3 млн петербуржцев. В городе работает 40 мобильных пунктов вакцинации. Еще прививку можно сделать в каждой поликлинике.

Напоминаем, что продолжается вакцинация от ковида. Эту вакцинации прошли свыше 3,3 млн жителей Северной столицы. По словам специалистов, привитые граждане легче потом переносят коронавирус.

Так что пренебрегать здоровьем не стоит. Лучше позаботиться о защите от ковида и гриппа.

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