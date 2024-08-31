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Питерец.ру » Общество » Хранитель ключей от Telegram покинул Петербург

Хранитель ключей от Telegram покинул Петербург

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
У кого хранятся ключи от мессенджера Telegram, и где сейчас этот человек

Французские власти арестовали Павла Дурова – таким способом Запад захотел получить ключи от Телеграмма и взять мессенджер под свой контроль. Однако осуществить задуманное у них не получилось.

По данным «Питерец.ру», заветные ключи находятся у брата Павла – Николая. Он спрятал их после того, как родственника-миллиардера задержали в Париже. Оказалось, что Николай Дуров давно покинул Петербург и предположительно находится в Дубае.

Друзья Николая уверяют, что программирует именно он. Это типичный гений, который остается в тени из-за своей замкнутости. Павел же – больше менеджер, способный реализовать данный проект.

Поэтому арест Павла Дурова не дает доступа к «Телеграмму». Теперь в розыск объявлен еще и Николай. Но власти ОАЭ вряд ли выдадут его французам.

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