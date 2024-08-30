Пожилой отец Дурова превратился в затворника

«Питерец.ру» сообщает, что пожилой отец Павла Дурова ведет жизнь затворника. Бывший профессор СПбГУ, проживающий в Приморском р-не Северной столицы, закрылся от людей и ни с кем не общается.

Соседи переживают за Валерия Дурова и отмечают, что к нему уже давно не приезжают дети. Тот же Павел был у отца последний раз довольно давно. Да и вообще детей и родных не было видно уже 7 лет. При этом пожилой мужчина явно нуждается в заботе близких, поскольку плохо ходит.

Усугубляет ситуацию и затворничество. Если раньше Валерий Семенович пусть редко, но выходил на улицу и ходил в магазин, то теперь его уже месяц никто не видел. Соседи предполагают, что, возможно, Дуров-старший боится мошенников или сильно переживает из-за ареста Павла.