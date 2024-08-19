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Питерец.ру » Общество » С начала года в Петербург не пропустили более 100 000 импортных роз, зараженных западным цветочным трипсом

С начала года в Петербург не пропустили более 100 000 импортных роз, зараженных западным цветочным трипсом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
С начала года через Санкт-Петербург и Псковскую область пытались ввезти более 100 000 импортных роз, зараженных западным цветочным трипсом

С начала года на складах временного хранения, расположенных в Санкт-Петербурге и Псковской области, должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля в 113 954 срезанных цветов роз было обнаружено опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом.

Лабораторные экспертизы, проведённые Северо-Западным филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили 268 случаев заражения импортных партий роз – западным калифорнийским цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Цветы были выращены в Нидерландах, Кении, Колумбии и Эквадоре.

Все партии заражённых цветов, в соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, по решению собственников были уничтожены.

Источник: Россельхознадзор
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