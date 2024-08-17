ента новостей

11:06
Где в Ленобласти наиболее активны клещи?
10:23
Как проходит диспансеризация?
09:41
Оставят ли курортный сбор для соседей?
02:09
На Мемориале Платонова петербургский волейбольный «Зенит» помучился с «Динамо-Уралом», а казахстанский «Жайык» был побеждён в трёх партиях
01:38
Геннадий Орбу уволен из петербургского футбольного клуба «Звезда»
23:52
Дублёры волейбольного клуба «Динамо-ЛО» из Ленобласти не смогли взять ни сета в двух матчах на Мемориале Платонова: соперниками были казахстанский «Жайык» и уфимский «Динамо-Урал»
14:40
В Выборге раскрыли квартирную кражу
14:32
В петербурге задержали мигранта, подозреваемого в убийстве соотечественника под Вантовым мостом
14:24
В Кировском районе поймали 21-летего курьера мошенников мошенников
14:13
В Красносельском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
13:53
На Пироговской набережной в ДТП погиб водитель «КИА»
13:48
На Васильевском острове посетительницу клуба ранили из травмата
12:19
В Петербурге с нового учебного года откроют 25 школ и детских садов
11:17
Беглов о проблеме наркотиков
09:56
В Колпино пенсионер перевел мошенникам 3,7 миллиона рублей
09:50
В Ленобласти 6-летний мальчик выпал в окно
09:08
В СПб вырос иностранный турпоток
08:41
СПб в топ-5 по бракосочетаниям и рождению детей
08:17
В СПб расселят 17 домов
23:51
Итоги выступления «СКА-Невы» на турнире имени Дроздецкого: победа в дерби, крупное поражение от московской «Звезды» и 3:0 в матче с «Южным Уралом»
18:02
Во Фрунзенском районе на стоянке полностью выгорели три автобуса
15:13
Петербургский волейбольный «Зенит» легко победил дублёров «Динамо-ЛО» на старте Мемориала Платонова
14:39
Ошеломительное поражение потерпело от воскресенского «Химика» петербургское хоккейное «Динамо» на финише турнира имени Николая Дроздецкого, счёт – 1:9
12:38
Студенты-герценовцы нашли уникальную берестяную грамоту рубежа XI–XII веков
12:28
В Петербурге полицейские поймали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку
12:21
В Красносельском районе иномарка насмерть сбила 63-летнего велосипедиста
12:16
В Адмиралтейском районе пенсионерка перевела мошенникам 15,5 миллиона рублей
12:06
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на пибайке
11:50
В Красносельском районе поймали пиарщиков наркоторговцев
11:44
В Ленобалсти в ДТП пострадала 12-летняя пассажирка «Инфинити»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Где в Ленобласти наиболее активны клещи?

Где в Ленобласти наиболее активны клещи?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
n71.ru
В каких районах Ленобласти зафиксировано больше случаев нападения клещей?

«Питерец.ру» сообщает, что с начала периода активности клещей в Ленобласти было зафиксировано более 5,3 тыс. случаев нападения этих кровососущих. Эти данные озвучены региональным отделением Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи атаковали жителей Гатчинского и Тихвинского р-нов. Там было свыше 700 обращений в связи с присасыванием этих паукообразных. 708 таких случаев приходится на Гатчинский р-н, 703 – на Тихвинский. В других районах клещи атаковали реже.

В регионе также принимают профилактические меры против энцефалита. От этого опасного заболевания привили свыше 51 тыс. взрослых и более 21 тыс. детей. В случае присасывания клеща рекомендуется сразу же обратиться в медучреждение, чтобы получить необходимую помощь.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-07-2022, 11:09
Их атаковали клещи
11-04-2018, 09:33
Снова клещи
11-07-2020, 09:45
Где наиболее активны клещи?
26-04-2022, 10:12
Клещи проснулись
22-04-2020, 08:09
Клещи начали кусаться
19-08-2015, 08:59
Клещи снова атакуют

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 13:53
На Пироговской набережной в ДТП погиб водитель «КИА»
0
168
15-08-2024, 12:21
В Красносельском районе иномарка насмерть сбила 63-летнего велосипедиста
0
170
15-08-2024, 12:06
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на пибайке
0
213
15-08-2024, 11:44
В Ленобалсти в ДТП пострадала 12-летняя пассажирка «Инфинити»
Наверх