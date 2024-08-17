Где в Ленобласти наиболее активны клещи?

«Питерец.ру» сообщает, что с начала периода активности клещей в Ленобласти было зафиксировано более 5,3 тыс. случаев нападения этих кровососущих. Эти данные озвучены региональным отделением Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи атаковали жителей Гатчинского и Тихвинского р-нов. Там было свыше 700 обращений в связи с присасыванием этих паукообразных. 708 таких случаев приходится на Гатчинский р-н, 703 – на Тихвинский. В других районах клещи атаковали реже.

В регионе также принимают профилактические меры против энцефалита. От этого опасного заболевания привили свыше 51 тыс. взрослых и более 21 тыс. детей. В случае присасывания клеща рекомендуется сразу же обратиться в медучреждение, чтобы получить необходимую помощь.