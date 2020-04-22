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Питерец.ру » Общество » Клещи начали кусаться

Клещи начали кусаться

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В регионе начался сезон клещей, уже есть пострадавшие

Сейчас весь мир сконцентрирован на поиске решения проблемы коронавируса. Потому данному вопросу уделяется повышенное внимание. Однако, помимо этого, имеются и другие моменты, характерные для сегодняшней «повестки дня».

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти активизировались клещи. От этих насекомых пострадало 138 человек, среди них – 35 детей. Больше всего случаев зафиксировано в Гатчинском районе.

Примечательно, что эти показатели активности клещей оказываются выше среднего уровня последних лет. Такое положение вещей несколько настораживает. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события.

Напоминаем, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Основными из них являются энцефалит и боррелиоз.

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