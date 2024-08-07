Работа бара приостановлена из-за случаев отравления

Бары, кафе, рестораны периодически сталкиваются с различными проблемами. Руководству этих заведений приходится соблюдать множество требований, иначе нарушения могут привести к печальным последствиям.

«Питерец.ру» сообщает, что бар Doski, находящийся в ТЦ «Звенигородский» закрыли на 20 дней. Работа заведения приостановлена решением суда. Это произошло из-за 5 случаев отравления кишечной инфекцией в баре, а также по причине нарушений, выявленных контролирующими органами.

В этом заведении использовалась грязная посуда. Также не было достаточного количества производственных столов и оборудования для мойки. Теперь владельцам бара нужно устранить имеющиеся нарушения. Тогда заведение сможет продолжить работу.