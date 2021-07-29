Ресторан закрыт после отравления детей

«Питерец.ру» сообщает, что Роспотребнадзор приостановил работу ресторана, находящегося в «Ладоге-отеле». В этом заведении произошло отравление 18 детей, после чего была произведена проверка.

Проверяющие выявили многочисленные нарушения в работе ресторана. Производственные помещения не соответствовали санитарным нормам. При изготовлении продукции отсутствовали необходимые документы. Не соблюдались правила относительно хранения продуктов. Деятельность этого ресторана приостановлена.

Поводом для таких мер стала ситуация с тюменскими детьми. Перед возвращением домой группа из 18 детей и 2 взрослых поела в ресторане отеля. Затем в пути ребятам стало плохо, кого-то из них даже пришлось снимать с поезда, чтобы отправить в больницу. Естественно, что власти отреагировали на подобный инцидент. По факту случившегося проводят проверки.