Проблему собак нужно решать!

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году более 2,5 тыс. человек обратились к врачу в связи с укусом собаки. Причем в 552 случаях это были дети. Такова статистика по Петербургу, которую привел депутат Рябоконь – данные опубликованы в его Телеграмм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что разрабатывается новый закон о содержании собак. Сейчас он проходит стадию общественных слушаний. Летом каждый гражданин может изучить документ на сайте ЗакСа и поделиться своим мнением.

Ранее граждане предлагали увеличивать возраст собаки для разрешения прогулок без ошейника, а также сократить расстояние до школ, где можно выгуливать питомца. Некоторые петербуржцы просят разрешить заходить с собакой в кафе и рестораны.

Из этих предложений видно, что собачники смотрят на ситуацию под другим углом, нежели обычные граждане. Поэтому нужен трезвый взгляд, учитывающий интересы разных сторон. Прежде всего, нужно решать проблему безопасности.