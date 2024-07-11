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Питерец.ру » Общество » Собака не должна становиться опасной

Собака не должна становиться опасной

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Для некоторых собаководов могут ввести специальные курсы

Собака – не только друг человек, но также грозный зверь. Некоторые породы порой становятся опасными, поэтому их владельцы должны соблюдать правила содержания таких собак. Иначе это может привести к серьезным проблемам.

Эту тему поднял петербургский депутат Андрей Рябоконь. Парламентарий предложил ввести специальные курсы для хозяев опасных пород собак, причем сделать эти занятия бесплатными – расходы покрывались бы за счет бюджета.

Народный избранник подчеркнул, что сегодня встречаются случаи, когда крупные собаки гуляют сами по себе. Он привел в пример ситуацию в Колтушах, когда два алабая чуть не растерзали маленького спаниеля. Эти псы открыли калитку и забрались на чужой участок, а ведь там мог быть маленький ребенок.

«Питерец.ру» считает, что предложение парламентария не лишено логики. По крайней мере, обозначенной проблеме стоит уделить серьезное внимание.

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