В Петербурге протестируют трамваи-беспилотники

Некоторое время назад транспорт, передвигающийся без водителя, воспринимался чем-то из области фантастики. Представить подобное было практически невозможно. Однако сегодня это стало реальностью, причем беспилотниками могут быть грузовики, легковые автомобили и даже общественный транспорт.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб проведут тестирование трамваев-беспилотников. При этом Петербург войдет в число городов, где проверка данного типа транспорта пройдет в первую очередь.

Эти трамваи оснащены спецсистемой помощи водителю. Сейчас имеется 250 таких машин, а их эксплуатация началась еще в 2022-м. При этом трамваи пока еще не работают в режиме беспилотников. Сначала данные технологии будут тщательно проверены и только потом смогут быть реализованы.