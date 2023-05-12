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Петербург закупает трамваи в ретростиле

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Город закупает трамваи в ретростиле для маршрутов, проходящих в историческом центре

Подведены итоги конкурса по закупке трамваев для исторического центра Петербурга. ГУП «Горэлектротранс» получит 22 эксклюзивных современных трамвая, кузов которых будет выполнен по мотивам трамвая «Стиляга», популярного в 50-60-х годах в Ленинграде.

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, облик и цвет трамваев выбирали петербуржцы. Экстерьер вагонов исторически достоверного, глубокого зеленого цвета был определен горожанами в ходе открытого голосования, проведенного по поручению губернатора в прошлом году.

«Эти трамваи – уникальная разработка, спроектированная специально для работы в историческом центре Петербурга. Учтены и особенности путей, в том числе - старинного Трамвайного парка №3 на Петроградской стороне. Мы полностью укомплектуем его трамваями в ретростиле», - отметил Александр Беглов.

Новые трамваи сочетают ретро облик и современное оборудование. Они оснащены комплексом активной помощи водителю, также в них установят уникальную бортовую систему, обеспечивающую приоритетный проезд общественного транспорта.

Все трамваи двухсекционные, с низким уровнем пола для удобства маломобильных граждан.

Поставки ретротрамваев начнутся в ноябре 2023 года, когда город получит первые два вагона, остальные 20 - во втором квартале 2024 года.

Обновление подвижного состава городского электротранспорта проводится в рамках комплексной программы развития предприятия «Горэлектротранс», которая стартовала в 2022 году. На сегодняшний день в рамках первых поставок в город уже прибыло 185 троллейбусов и 82 трамваев. Всего до 2028 года парк петербургского электротранспорта пополнят почти 1200 новых трамваев и троллейбусов.

Источник: Администрация Петербурга
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