Появятся почтовые беспилотники

Технологии искусственного интеллекта начинают активно внедряться в различные сферы. Например, появляются грузовики-беспилотники. По мнению специалистов, через какое-то время профессия «водитель» перестанет быть актуальной. Но переход к этому будет постепенным.

«Питерец.ру» сообщает, что из Москвы в Петербург (и в обратном направлении) будут отправляться беспилотные грузовики. Это почтовые фуры с посылками, которые запустят на трассе М-11. Проект начнется в 2022 году и будет носить экспериментальный характер.

Для этих целей планируют использовать грузовики Volvo Vera. Почтовые перевозки с помощью беспилотников должны привести к серьезной экономии. По предварительным данным, эта технология позволит сократить затраты на 61 млн руб. в год. Если такой же проект будет запущен на всех дорогах России, это позволит сэкономить более 1 млрд руб.