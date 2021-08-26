Найдены блокадные трамваи

Заброшенные трамваи можно найти во многих городах нашей страны. Какие-то из этих находок представляют определенный интерес, другие же воспринимаются как некая банальность. Однако в некоторых случаях мы имеем дело с настоящей реликвией.

«Питерец.ру» сообщает, что недалеко от Новосибирска найдено два старых трамвая. Они имеют отношение к блокадному Ленинграду, потому представляют собой особую ценность. Эти вагоны обнаружены на территории дачных участков в 150 км от столицы Сибири.

От одного трамвая уцелела лишь рама и кузов, из второго сделали бытовку. Эти трамваи были построены в Ленинграде в конце 20-х годов. Возможно, эти уцелевшие вагоны являются последними из существующих в мире.

Естественно, такая реликвия отправиться в Петербург. Там оценят состояние вагонов и произведут реконструкцию. Трамваи должны будут стать частью Музея городского электрического транспорта. Вот такие неожиданные находки могут подстерегать нас.