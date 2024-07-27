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Питерец.ру » Общество » Марафонский рекорд на открытой воде установлен

Марафонский рекорд на открытой воде установлен

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Пловец Лосев смог трижды переплыть Финский залив, но не все прошло гладко

«Питерец.ру» сообщает, что пловец-марафонец Антон Лосев все-таки смог установить новый рекорд по заплыву на открытой воде. Как и планировалось, смельчак трижды переплыл Финский залив – Лосев финишировал на пляже в Кронштадте.

Однако не все прошло, как изначально задумывал. Да, он смог преодолеть дистанцию в 75 км, но не уложился в 26 часов. В реальности плавание продлилось почти 28 часов (27 ч 59 мин.). Поднялся сильный ветер, из-за чего Лосеву пришлось затрачивать больше энергии, преодолевая течение, что привело к увеличению времени заплыва.

Также марафонец планировал проплыть без гидрокостюма, но пришлось его все же использовать. Кроме того, у команды, сопровождавшей пловца-марафонца почти закончился запас еды. Еще Лосев потерял сознание после финиша, но медработникам удалось быстро оказать необходимую помощь.

Теперь марафонец чувствует себя в норме. В будущем он планирует переплыть Байкал, Азовское море и некоторые другие водоемы.

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