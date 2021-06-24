В Ленобласти во время купания утонула десятилетняя девочка

Вчера, около 16 часов 30 минут 10-летняя девочка девочка по имени "Ирина" находилась на карьере в деревне Таменгонт, Ломоносовского района Ленинградской области совместно со знакомыми матери и их малолетним сыном. Девочка купалась в карьере в 10-15 метрах от берега. Мужчина находился в воде со своим сыном рядом с берегом. Женщина сидела на берегу карьера и надувала плавательный круг для своего ребенка. Около 16 часов 40 минут мужчина увидел на расстоянии 15-20 метров от себя руки девочки над поверхностью воды и понял, что девочка тонет. Он поплыл на помощь, однако, не смог обнаружить ребенка в воде.

Прибывшие по вызову в служба «112» водолазы около 22 часов обнаружили тело Ирины на дне карьера.

Девочка проживала в матерью и отчимом, в семье есть еще ребенок – годовалая девочка. Семья благополучная, на учете не состоит.