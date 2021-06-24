ента новостей

12:46
В Ленобласти утонул мигрант из Таджикистана
11:56
В Ленобласти во время купания утонула десятилетняя девочка
11:14
В мультимедийном центре «Россия – моя история» откроется выставка «Петербург дипломатический»
10:47
Верните мои пожертвования!
10:18
Губернатору развязали руки по резерву
09:45
Если вы встретились со змеей…
19:29
Секреты «Алых парусов-2021»
19:27
Танкисты ЗВО выполняют упражнения учебных стрельб в Ленобласти
14:01
В Ленобласти ребенок выпал из окна с москитной сеткой
13:53
В Петербурге аферисты обманули сотрудницу Минобороны
13:44
В Ленобласти утонул 15-летний подросток
11:49
А жилье все дорожает…
10:07
Митрополит против коронавируса
10:05
Петербург лишат оставшихся матчей Евро?
16:50
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам
16:46
В Ленобласти трассу "Кола" перекроют в связи с разводкой Ладожского моста
13:23
Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России
12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
12:32
Международная научно-практическая конференция «Накануне… к 80-летию начала Великой Отечественной войны»
12:21
Мост через Свирь разведут в связи проходом яхты «Мария Кеч»
10:57
На выборы без Медведева
10:44
Закрытие сезона филармонии
10:10
Пришла жара – работай меньше?
09:43
Когда третья волна пойдет на спад?
19:49
У главного входа в Дом офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби
19:47
«Лахта Центр-2»: что о новом проекте «Газпрома» думают эксперты
19:45
В Ленобласти разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотников
19:44
В Ленобласти Центр подготовки Северо-Западного округа Росгвардии впервые провёл обучение сотрудников вневедомственной охраны
13:21
Резервный фонд Петербурга будет увеличен
13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти во время купания утонула десятилетняя девочка

В Ленобласти во время купания утонула десятилетняя девочка

0
49
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Ломоносовском районе Ленинградской области во время купания утонула 10-летняя девочка

Вчера, около 16 часов 30 минут 10-летняя девочка девочка по имени "Ирина" находилась на карьере в деревне Таменгонт, Ломоносовского района Ленинградской области совместно со знакомыми матери и их малолетним сыном. Девочка купалась в карьере в 10-15 метрах от берега. Мужчина находился в воде со своим сыном рядом с берегом. Женщина сидела на берегу карьера и надувала плавательный круг для своего ребенка. Около 16 часов 40 минут мужчина увидел на расстоянии 15-20 метров от себя руки девочки над поверхностью воды и понял, что девочка тонет. Он поплыл на помощь, однако, не смог обнаружить ребенка в воде.
Прибывшие по вызову в служба «112» водолазы около 22 часов обнаружили тело Ирины на дне карьера.
Девочка проживала в матерью и отчимом, в семье есть еще ребенок – годовалая девочка. Семья благополучная, на учете не состоит.

Источник: Конкретно.ру
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-02-2021, 11:24
Малолетняя девочка выпала из окна в центре Петербурга
26-03-2013, 14:59
Ребёнок утонул, провалившись под лёд, прогуливаясь по замерзшей Неве
25-05-2018, 11:31
В Ленобласти утонула девочка
25-08-2020, 12:28
В Петербурге малолетняя девочка выпала с 10-го этажа
8-06-2020, 10:08
В Ленобласти 4-летняя девочка получина тяжелые травмы при падении с высоты
24-07-2019, 12:41
В Ленобласти маленькая девочка выпала из окна

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
225
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
404
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
450
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
536
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
Наверх