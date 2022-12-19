Тайский военный корабль затонул в Сиамском заливе, 33 члена экипажа пропали без вести

Военный корабль Королевских ВМС Таиланда затонул в суровую погоду рано утром в понедельник, в результате чего 33 человека из его экипажа из 106 моряков пропали без вести в штормовом море в Сиамском заливе, сообщили власти Таиланда.

По словам властей, трое спасенных моряков находятся в критическом состоянии, и в настоящее время ведется поиск пропавшего экипажа.

Сильный ветер накренил корвет HTMS Sukhothai длиной 252 фута (76,8 метра), позволив морской воде попасть в выхлопную трубу и впоследствии отключить электрическую систему корабля, говорится в заявлении ВМС Таиланда.

Отключение электричества привело к отказу основных энергетических систем корабля, в результате чего экипаж не смог маневрировать или откачивать морскую воду, попавшую в его корпус, говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что в течение более трех часов попытки перебросить насосы на Sukhothai с других военных кораблей, прибывших на место происшествия, не увенчались успехом.

«В понедельник в 00:12 судно Sukhothai накренилось еще больше, а затем затонуло», — говорится в сообщении.

По словам властей, суровая погода в Сиамском заливе, примерно в 20 милях (32 километрах) от района Банг Сапхан, провинция Прачуапкхирикхан, продолжалась до позднего утра понедельника, препятствуя поиску пропавшего экипажа.

960-тонный Sukhothai был построен в США и принят на вооружение ВМС Таиланда в 1987 году.

Карл Шустер, капитан ВМС США в отставке, сказал, что тайская команда столкнулась с трудной ситуацией на таком старом корабле.

«Как только вы теряете мощность, вы остаетесь в темноте и делаете все с помощью переносных дизельных насосов и ведер», — сказал он. «Для небольшого (почти) 40-летнего корабля в бурном море шансы на успех в этом случае невелики».



