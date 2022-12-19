ента новостей

10:57
Защититесь от гриппа
10:28
Пять человек погибли в результате стрельбы в Канаде
10:25
Тайский военный корабль затонул в Сиамском заливе, 33 члена экипажа пропали без вести
10:10
Рыбаков не останавливают запреты
10:05
В Петербурге ликвидировано сразу четыре покерных клуба
09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 16-летнего школьника
09:48
На «Сортавале» тушили легковой автомобиль. Водитель погиб
09:35
В парке «Остров фортов» открылась «Морская зимняя сказка»
15:13
Хорватия обыграла Марокко в матче за третье место на чемпионате мира, победный гол забил Оршич
14:29
Мужчина, похитевший собственного сына в Петербурге, задержан в Железногорске
14:19
В Выборге пенсионера после звонка лжебанкира потеряла 900 тысяч рублей
13:57
В Петербурге в ходе конфликта в автовладельца выстрелили из сигнального пистолета
13:46
В Петербурге мигрант пытался изнасиловать молодую женщину
13:25
В Невском районе продажа автомобиля завершилась ножевым ранением
10:40
В Кудрово тушили пожар в частном доме
10:29
В Сертолово тушили пожар в гаражном кооперативе 
14:04
Пенсионер из садоводства "Бабино" перевел мошенникам 740 тысяч рублей
13:52
В Петербурге автоледи на каршеринге перевозила почти 1 кг психотропного средства
13:16
В Кингисеппе конфликт на почве ревности закончился стрельбой
13:12
В Петербурге пожилая женщина потеряла более 1,7 миллиона рублей, решившая заработать на криптовалютах
12:56
На парковке «Меги Дыбенко» избили бейсбольными битами и ударили ножом гражданина Таджикистана
12:41
В Красном Селе задержали мигранта, совершившего грабёж
12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
12:36
В Пикколово тушили ангар предприятия по обработке древесины
12:32
Количество жалоб на некачественную уборку снега в Петербурге увеличилось втрое
09:47
Китайцы активизировались
09:05
Дрозденко под санкциями
08:25
Что с турпотоком?
20:46
В Ленобласти ДТП собирает пробку на «Сортавале»
20:42
Губернатор Ленобласти присвоил почетные звания работникам спорта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Тайский военный корабль затонул в Сиамском заливе, 33 члена экипажа пропали без вести

Тайский военный корабль затонул в Сиамском заливе, 33 члена экипажа пропали без вести

0
14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Военный корабль Королевских ВМС Таиланда затонул в суровую погоду рано утром в понедельник

Военный корабль Королевских ВМС Таиланда затонул в суровую погоду рано утром в понедельник, в результате чего 33 человека из его экипажа из 106 моряков пропали без вести в штормовом море в Сиамском заливе, сообщили власти Таиланда.

По словам властей, трое спасенных моряков находятся в критическом состоянии, и в настоящее время ведется поиск пропавшего экипажа.

Сильный ветер накренил корвет HTMS Sukhothai длиной 252 фута (76,8 метра), позволив морской воде попасть в выхлопную трубу и впоследствии отключить электрическую систему корабля, говорится в заявлении ВМС Таиланда.

Отключение электричества привело к отказу основных энергетических систем корабля, в результате чего экипаж не смог маневрировать или откачивать морскую воду, попавшую в его корпус, говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что в течение более трех часов попытки перебросить насосы на Sukhothai с других военных кораблей, прибывших на место происшествия, не увенчались успехом.

«В понедельник в 00:12 судно Sukhothai накренилось еще больше, а затем затонуло», — говорится в сообщении.

По словам властей, суровая погода в Сиамском заливе, примерно в 20 милях (32 километрах) от района Банг Сапхан, провинция Прачуапкхирикхан, продолжалась до позднего утра понедельника, препятствуя поиску пропавшего экипажа.

960-тонный Sukhothai был построен в США и принят на вооружение ВМС Таиланда в 1987 году.

Карл Шустер, капитан ВМС США в отставке, сказал, что тайская команда столкнулась с трудной ситуацией на таком старом корабле.

«Как только вы теряете мощность, вы остаетесь в темноте и делаете все с помощью переносных дизельных насосов и ведер», — сказал он.

«Для небольшого (почти) 40-летнего корабля в бурном море шансы на успех в этом случае невелики».


Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-12-2021, 18:59
Береговая охрана расследует роль алкоголя в крушении корабля в Балтийском море
4-05-2022, 09:24
Более 200 моряков покинули авианосец после многочисленных самоубийств
27-02-2020, 19:50
Команда «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге провела акцию «В армию на денек»
26-01-2022, 11:01
ВМС Великобритании изъяли наркотики на сумму более 20 миллионов долларов в Оманском заливе
10-02-2022, 13:20
В Колумбии возобновились поиски после оползня, в результате которого погибли 15 человек
23-09-2020, 17:02
В Санкт-Петербурге почтили память экипажа линкора «Марат»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
34
Сегодня, 09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 16-летнего школьника
0
151
17-12-2022, 12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
0
194
16-12-2022, 20:46
В Ленобласти ДТП собирает пробку на «Сортавале»
0
184
16-12-2022, 14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
Наверх