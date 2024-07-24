В 14% автобусов оказалось слишком жарко

Когда человек платит за проезд в автобусе, то рассчитывает на комфортную или более-менее нормальную поездку. К сожалению, этот комфорт иногда бывает нарушен, в том числе – из-за жары. Причем проблему не удается решить даже с помощью кондиционеров.

«Питерец.ру» сообщает, что общественный транспорт Северной столицы проверили на соблюдение температурного режима. В этом месяце специалисты уже осмотрели 3272 автобуса, и в 459 из них температура оказалась выше нормы, что составляет 14%.

Сейчас почти вся автобусная техника СПб оборудована кондиционерами. Они отсутствуют у менее 5% единиц этого транспорта. По действующим нормам, перевозить пассажиров можно при температуре в салоне не более 25 град. В первом полугодии в Петербурге проверили почти 35 тыс. автобусов, в более чем 1,3 тыс. случаев были выявлены нарушения.