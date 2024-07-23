Турист чуть не умер из-за телефона

Психологи отмечают, что любовь к гаджетам нередко перерастает в зависимость, из-за чего люди порой совершают необдуманные поступки. Причем это свойственно не только подросткам, но и взрослым.

«Питерец.ру» сообщает, что в районе Дворцовой набережной спасали туриста, бросившегося в Неву. Человек уронил в реку смартфон, после чего сразу же бросился в воду ради спасения своего устройства.

В итоге пришлось спасать самого владельца гаджета, поскольку тот не мог выбраться на берег. Хорошо, что на ситуацию быстро отреагировал майор полиции Денис Сорокин. Именно он прыгнул в реку, вытащил пострадавшего, а также достал со дна его смартфон.

Как говорится, вот до чего доводит любовь к гаджетам. К счастью, обошлось без жертв.