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Питерец.ру » Общество » Пришлось спасать на вертолете

Пришлось спасать на вертолете

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
smotrim.ru
Со льда Финского залива спасли несколько десятков рыбаков

Любовь к зимней рыбалке, непонимание опасности, или же все дело в обычном легкомыслии? Что толкает людей выходить на лед водоема, вопреки существующим запретам? Неужели истории, когда приходится кого-то спасать, никого не учат?

«Питерец.ру» сообщает, что накануне со льда Финского залива пришлось снимать 83 рыбаков. Для этого потребовался катер и даже вертолет. В спасательной операции принимали участие 14 сотрудников МЧС.

Утром вчерашнего дня рыбаки оказались на двух оторвавшихся льдинах. В итоге этим людям пришлось обращаться за помощью. К счастью, спасатели сработали эффективно, и все любители экстремальной рыбалки были избавлены от опасности.

Напоминаем, что выходить на лед в Петербурге запрещено до 15 апреля. Но кто-то игнорирует эти ограничения. Потому и возникают подобные истории. 

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